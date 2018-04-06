Сети повеселило фото странного ассортимента перед Пасхой в магазине в Крыму

воскресенье, 08 апреля 2018, 03:39Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Интернете опубликовали фото из оккупированного Крыма, из магазина в Ялте, где на хлебных полках стоят только пасхальные куличи.Фотографии размещены на Twitter странице RoksolanaToday&Крым?.Судя по фото, куличами заполнено все пространство, которое, как правило, занимает обычный хлеб."Ялта. Хлеба нет – кушайте борщ с пасками для духовности. Фреш. И так до 9-го, сказали что обычный хлеб печь не будут", – комментирует фото автор поста.ЯлтаХлеба нет-кушайте борщ с паскамидля духовностиФреш. И так до 9ого, сказали что обычный хлеб печь не будут pic.twitter.com/8qZglHtjtt — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2018 г.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фото разрушенной дачи графа Мордвинова в оккупированном Крыму. До оккупации на территории имения был санаторий Минобороны Украины и за территорией ухаживали, однако после аннексии Крыма никаких работ по реставрации или уборке на территории дворца графа Мордвинова не проводилось.Кроме того, не лучше выглядит сейчас и крымская Коктебельская бухта. На пляже можно увидеть автомобильные покрышки и мусор, а в самом море - ржавые остатки металлических конструкций...