| | Сети повеселило фото странного ассортимента перед Пасхой в магазине в Крыму
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Сети повеселило фото странного ассортимента перед Пасхой в магазине в Крыму

воскресенье, 08 апреля 2018, 03:39
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В Интернете опубликовали фото из оккупированного Крыма, из магазина в Ялте, где на хлебных полках стоят только пасхальные куличи.
Фотографии размещены на Twitter странице RoksolanaToday&Крым?.
Сети повеселило фото странного ассортимента перед Пасхой в магазине в Крыму

Сети повеселило фото странного ассортимента перед Пасхой в магазине в Крыму

Судя по фото, куличами заполнено все пространство, которое, как правило, занимает обычный хлеб.
"Ялта. Хлеба нет – кушайте борщ с пасками для духовности. Фреш. И так до 9-го, сказали что обычный хлеб печь не будут", – комментирует фото автор поста.
Ялта
Хлеба нет-кушайте борщ с пасками
для духовности
Фреш. И так до 9ого, сказали что обычный хлеб печь не будут pic.twitter.com/8qZglHtjtt — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2018 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фото разрушенной дачи графа Мордвинова в оккупированном Крыму. До оккупации на территории имения был санаторий Минобороны Украины и за территорией ухаживали, однако после аннексии Крыма никаких работ по реставрации или уборке на территории дворца графа Мордвинова не проводилось.
Кроме того, не лучше выглядит сейчас и крымская Коктебельская бухта. На пляже можно увидеть автомобильные покрышки и мусор, а в самом море - ржавые остатки металлических конструкций...

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