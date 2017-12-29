В Африке появился огромный разлом на поверхности земли: опубликовано впечатляющее видео

воскресенье, 08 апреля 2018, 02:26Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа территории Кении, неподалеку от столицы страны Найроби, появилась огромная трещина, которую ученые считают, возможно, началом раскола африканского континента.Видеозапись с кадрами разлома опубликована на Youtube канале издания Daily Nation.Отмечается, что разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.На видеозаписи также видно, что трещина прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, тем самым затруднив движение по нему.Как сообщает National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате чего образовался данный разлом. Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 миллионов лет континент распадется на две части по этой границе.Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о стремительном росте кратера Батагайка в восточной Сибири (Верхоянский район Якутского края), который также известен под названием "Отверстие в ад"...