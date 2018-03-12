Закон «Маски-шоу стоп» должен быть усилен, - Гройсман

Закон «Маски-шоу стоп» должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами. Об этом во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 112.ua.
Речь идет об установлении ответственности контролеров за превышение своих полномочий.
«Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения в отношении нечестных работников…» - заявил премьер-министр.
Напомним, в марте украинский бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета спрогнозировал, что ведомство получит около 60-ти жалоб на действия правоохранителей в первом квартале этого года, что вдвое больше, чем в прошлом.
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Закон «Маски-шоу стоп» вступил в силу 7 декабря прошлого года...