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Политика

Закон «Маски-шоу стоп» должен быть усилен, - Гройсман

Закон «Маски-шоу стоп» должен быть усилен, - Гройсман
По словам премьер-министра, каждый случай давления на бизнес «получит должную оценку».

Закон «Маски-шоу стоп» должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами. Об этом во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 112.ua.

Речь идет об установлении ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

«Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения в отношении нечестных работников…» - заявил премьер-министр.

Напомним, в марте украинский бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета спрогнозировал, что ведомство получит около 60-ти жалоб на действия правоохранителей в первом квартале этого года, что вдвое больше, чем в прошлом.

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Закон «Маски-шоу стоп» вступил в силу 7 декабря прошлого года...

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