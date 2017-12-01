В Великобритании производители слишком сладких напитков заплатят «налог на сахар»

вчера в 14:00В минувшую пятницу в Великобритании в пятницу вступает в действие так называемый «налог на сахар» для производителей безалкогольных напитков, где превышена норма содержания сахара в продукции, сообщает корреспондент РИА Новости Наталья Копылова.Таким образом британские власти хотят сократить выпуск слишком сладких напитков, которые приводят к ожирению, в первую очередь у детей.Налог будет взиматься с безалкогольных напитков с содержанием более чем пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. В случае, если в напитке содержится более восьми процентов сахара, будет взиматься повышенная сумма налога. При этом под налог не подпадут напитки с высоким содержанием молока, так как они необходимы для здоровой диеты. Собранные средства планируется направить на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у детей школьного возраста.По данным Министерства финансов Великобритании, после того, как в 2016 году была озвучена указанная инициатива, более половины производителей напитков сократили уровень содержания сахара в своей продукции. Объем сокращенного сахара в напитках соответствует 45 миллионам килограммов в год, подсчитали в ведомстве.«Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов ежегодно», — предупредили в Минфине Великобритании.(Источник: ria.ru/economy. Автор: Наталья Копылова)...