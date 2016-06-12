| | Известный украинский боксер добыл яркую победу нокаутом (+Видео)
Спорт

Известный украинский боксер добыл яркую победу нокаутом (+Видео)

Известный украинский боксер добыл яркую победу нокаутом (+Видео)

Известный украинский средневес Андрей Великовский (11-2, 6 КО) добыл яркую победу нокаутом над финским боксером Генри Кекалайненом (10-5, 4 КО). Поединок прошел на вечере бокса в Хельсинки.
23-летний мариуполец уверенно контролировал ход боя и «выключил свет» для соперника в седьмом раунде. Предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) Ломаченко озадачил фанатов своим флагом в Калифорнии. Знамя оказалось не украинским.
Источник: Обозреватель

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