Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

О нестандартных людях часто говорят, что у них в голове живут тараканы. А вот у Тео Зириниса в голове обитают целые динозавры — по крайней мере, название его арт-студии звучит как «Руки прочь от моих динозавров» (HandsOffMyDinosaur). Художник уверен, что не только люди, но и предметы, и даже еда живут своей тайной жизнью, которую ему и удалось подглядеть. И нарисовать, передает Киевские Ведомости со ссылкой на АДМЕ.
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Мы решили поделиться с вами ни на что не похожим творчеством Тео, главные герои которого — не люди, а разнообразные предметы, овощи и даже знаки препинания
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