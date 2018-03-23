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Социум

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора
Посмотрите на мир под новым углом.
О нестандартных людях часто говорят, что у них в голове живут тараканы. А вот у Тео Зириниса в голове обитают целые динозавры — по крайней мере, название его арт-студии звучит как «Руки прочь от моих динозавров» (HandsOffMyDinosaur). Художник уверен, что не только люди, но и предметы, и даже еда живут своей тайной жизнью, которую ему и удалось подглядеть. И нарисовать, передает Киевские Ведомости со ссылкой на АДМЕ.

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Мы решили поделиться с вами ни на что не похожим творчеством Тео, главные герои которого — не люди, а разнообразные предметы, овощи и даже знаки препинания

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

Смешные комиксы для любителей нестандартного юмора

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