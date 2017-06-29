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Самые прикольные флешмобы 2018 года

Самые прикольные флешмобы 2018 года
Интернет-пользователи развлекаются, как могут.
С каждым годом популярность флешмобов в социальных сетях продолжает набирать невероятные обороты. И если в 2017 году людям требовалось продемонстрировать чудеса ловкости и вспомнить детскую игру «Пол — это лава», то, судя по тенденциям 2018 года, теперь вам не обойтись без кота. Иначе как еще вы сделаете котошапку и чем будете мериться с другими обитателями Всемирной паутины? Предлагаем увидеть все собственными глазами и узнать, какие еще массовые безумства появились в этом году, передает Киевские Ведомости со ссылкой на АДМЕ.

Мы подготовили подборку с самыми свежими флешмобами, в которых при желании еще можно поучаствовать. А в конце статьи вы узнаете, как одно сообщение сделало немного счастливее десятки тысяч людей.

1. Поймай кота в круг

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Все новое — это хорошо забытое старое. Пару лет назад люди уже ловили своих любимцев в импровизированные круги. Условия флешмоба очень просты: сделать круг из чего угодно на любой поверхности и ждать, пока ваш кот туда сядет. Поверьте, кот обязательно поспешит занять серединку. Причина такой любви к замкнутым пространствам неизвестна, но интернет-пользователям нравится сам результат.

2. Сделай шар из фольги

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Помните, как в детстве натирали фольгу из-под конфет до идеально ровного состояния или делали шарики из нее? Теперь это массовое увлечение среди взрослых стало почти искусством. Для идеального результата вам понадобится 16-метровый рулон фольги, молоток, а также невероятное количество терпения, которое поможет создать шедевр. Как выглядит эталлонный шар, можно посмотреть здесь.

3. Съешь лед на камеру

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Этот флешмоб родился в Поднебесной. Всем, кто захочет принять участие, предлагается запастись льдом разных размеров и цветов и погрызть его на камеру. Уже появились тысячи видео, а популярность флешмоба объясняют автономной сенсорной меридиональной реакцией (АСМР) — феноменом восприятия, который характеризуется приятным ощущением покалывания в затылке и мурашками на коже. Похоже, звук хрустящего льда и правда доставляет удовольствие многим.

Настоятельно не рекомендуем повторять за героями подобных видео.

4. Котошапки

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Для участия в этом флешмобе опять понадобится кот. Похоже, на этот тренд повлияла холодная зима и поздняя весна. Всем хочется тепла и котиков — так почему же не совместить? Под хештегом #cathat можно найти вот такие забавные фотки.

5. Сфоткай, типа Рембрандт

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Потрясающие пародии на шедевры мирового искусства можно увидеть здесь. Основатель сообщества Юрий Сапрыкин делится снимками, которые присылают ему интернет-пользователи. Все сделано из подручных средств, но некоторые случаи сходства просто феноменальны.

6. Растяни кота

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Если у вас есть кот, то доставайте его и для этого флешмоба. Участникам предлагается помериться котами и узнать, чей кот длиннее. Кота можно не растягивать самостоятельно, а запечатлеть лежащим или свисающим с дивана.

7. Сфотографируй руки в метро

Самые прикольные флешмобы 2018 года


А вы замечали, что у каждого человека есть свой способ держаться за поручень? Если нет, то предлагаем вам посмотреть на subwayhands. Теперь вы точно начнете обращать внимание на руки людей в метро и, возможно, даже захотите принять участие в этом проекте.

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8. Покажи, куда может поместиться твой питомец

Самые прикольные флешмобы 2018 года


Под хештегом #ififitsisits можно увидеть много животных, которые нашли себе неожиданное место для отдыха. Участвуют все: собаки, козы и даже львы Но первенство все же у котов, которые способны принимать почти жидкое состояние и вмещать себя куда угодно...

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