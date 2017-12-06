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Наука

Google перешла на возобновляемые источники энергии

Google перешла на возобновляемые источники энергии
Поисковый гигант сообщил, что на 100% перешёл на возобновляемые источники.

В самом конце 2016 года Google заявила, что в 2017 году полностью перейдёт на возобновляемые источники энергии. Все активы компании, включая офисы и центры обработки данных, будут работать благодаря энергии, получаемой из возобновляемых источников.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на internetua.com.

И Google достигла цели. Тут стоит понимать один нюанс. Когда крупные международные компании заявляют подобное, это не означает, что каждый объект конкретной компании запитан напрямую от установки, генерирующей электроэнергию из возобновляемого источника.
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Нет, офисы и прочие объекты получают то же электричество, что и расположенные рядом другие здания. Просто энергию, полученную из «грязных» источников Google затем компенсирует, покупая энергию из возобновляемых источников в том же количестве, таким образом «выходя в ноль»...

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