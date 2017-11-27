| | Эксперты подсчитали ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников
Наука

Эксперты подсчитали ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников

Эксперты подсчитали ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников
Рост количества кибератак на рынок криптовалют связан с увеличением стоимости виртуальных средств.

Компания Crypto Aware опубликовала информацию об ущербе, причиненном инвесторам в криптовалюту, в период с июня 2011 года по март 2018 года. По данным компании, вкладчики потеряли порядка $1,7 млрд. При этом $670 млн было похищено в промежутке с января по март текущего года.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на internetua.com.

Как сообщила основательница Crypto Aware Анна Ву (Anna Wu) изданию Business Insider, рост количества кибератак на рынок криптовалют связан с увеличением стоимости виртуальных средств, повлекшим за собой приток новых инвесторов, которые не всегда хорошо разбираются в вопросах кибербезопасности.

В апреле 2017 года общий объем криптовалютного рынка увеличился до почти $270 млрд (с примерно $27 млрд). Приток средств обусловлен ростом курса биткойна и появления большого количества новых криптовалют.

«Рост активности мошенников и хакеров происходит каждый раз, когда в ценообразовании на криптовалютном рынке наблюдается значительный скачок», - добавила Ву.

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Она также порекомендовала пользователям не хранить криптовалютные сбережения на централизованных биржах. Несмотря на все преимущества, вкладчики могут потерять все накопленные средства в случае взлома подобной площадки, как случилось с японской биржей Coincheck...

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