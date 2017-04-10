Google готовит новый дизайн Android

С релизом операционной системы Android 5.0 Lollipop, которая вышла осенью 2014 года, компания Google внедрила новый дизайн под названием Material Design. Он стал неким совмещением минимализма и небольшого объема. До недавних пор «поисковой гигант» придерживался только такого внешнего вида во всех своих продуктах, то есть более трех лет, однако уже совсем скоро Android, как и все остальные продукты американской корпорации, ждет полностью новый дизайн, коим станет Material Design 2.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на portaltele.com.ua.
Разработчики с форума XDA обнаружили, что сейчас компания Google занимается полным редизайном (сменой внешнего вида) веб-браузера Chrome. Прийти к такому выводу удалось очень просто, активировав специальную функцию (chrome://flags/#top-chrome-md) в меню настройки последней альфа-версии интернет-обозревателя. В настоящее время новый дизайн доступен только на компьютерах под управлением Windows. В версии для Mac имеется аналогичная настройка, однако ее активация никак не сказывается на внешнем виде всего продукта.
В дизайне Material Design 2 компания Google придерживается еще большего минимализма, чем Apple в своих продуктах. Пользователей ждут закругленные края всех элементов, а также максимум белого цвета. Судя по всему, американский бренд намерен использовать все цвета, входящие в свой фирменный логотип, поэтому вскоре во всех его сервиса сменится дизайн, и операционная система Android P не должна стать исключением из правил.
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В дизайне Material Design 2 компания Google придерживается еще большего минимализма, чем Apple в своих продуктах. Пользователей ждут закругленные края всех элементов, а также максимум белого цвета. Судя по всему, американский бренд намерен использовать все цвета, входящие в свой фирменный логотип, поэтому вскоре во всех его сервиса сменится дизайн, и операционная система Android P не должна стать исключением из правил...