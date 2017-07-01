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На улицы Киева вышло более 2 тысяч правоохранителей
В киевской маршрутке скальпировали пассажира
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В Киеве артисты и чиновники слепили паски для военнослужащих на Донбассе
В Киеве боец из АТО "заминировал" кинотеатр и оставил свои контактные данные
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ РР»РѕРЅР° РњР°СЃРєР° РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚ РЅР°СѓС‡РЅС‹Р№ С†РµРЅС‚СЂ РґР»СЏ РѕРїС‹С‚РѕРІ РЅР°Рґ Р¶РёРІРѕС‚РЅС‹РјРё
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Киевские Ведомости
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Социум
| Из-за забастовки Air France отменили 30% рейсов
Социум
Из-за забастовки Air France отменили 30% рейсов
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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