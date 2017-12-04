| | Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе
Социум

Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе

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