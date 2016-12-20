| | Наезд грузовика на толпу в Германии: погибли 4 человека
Социум

Наезд грузовика на толпу в Германии: погибли 4 человека

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