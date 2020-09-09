В Ворзеле открыли памятник погибшим воинам АТО. История монумента впечатляет. Его уже открывали ранее, но потом выбросили на помойку. Теперь восстановления и установления монумента защитникам Украины инициировал председатель благотворительного фонда «Милосердие и сострадание» Александр Сухарев.«Он стоял отсюда метров за 500. В то время, в 2016 году, это была парковая зона. Сейчас на том месте стоит ряд таунхаусов. Память о людях, погибших на Востоке, должна стоить больше, чем земля, на которой потом застройщики возводят таунхаусы ».Свою историческую миссию памятник выполнял с 2016 по 2019 год. А потом - оторванные руки, искалеченные крылья ангела, отбитые кусочки постамента. Именно таким нашли его ребята на свалке.«Уголовное дело, возбужденное по поводу вандализма в отношении этого памятника, была в Ирпенском отделения полиции закрыта, завалена и переведена в какую ящик».Сегодня местные ветераны АТО принесли цветы на новое место постамента и склонили свои головы в память о погибших собратьев.«Произошло, к сожалению, то, что произошло, но, к счастью, памятник установлен заново. Это уже, я думаю, маленький успех».«Спасибо за то, что вы это сделали. Это большое дело сегодня, это ваша победа, и хочется верить, что она будет не последняя».Монумент защитникам Украины установили в Парке Победы. В фонде «Милосердие и сострадание» планируют в ближайшее время его отреставрировать.